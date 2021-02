Kim Kardashian pede o divórcio de Kanye West após seis anos de casamento

Kevin Mazur/Getty Images for Nordstrom

"No meu aniversário, Kanye me deu o presente mais atencioso de sua vida", disse ela, no Instagram, na época. "Uma surpresa especial do céu. Um holograma do meu pai. É tão real e nós o vimos repetidamente, cheio de lágrimas e emoção. Eu nem consigo descrever o que isso significou para mim e minhas irmãs, meu irmão, minha mãe e amigos mais próximos para experimentarmos juntos. Muito obrigado Kanye por esta memória que durará uma vida".

Kim e Kanye trocaram votos em uma cerimônia suntuosa em Florença, na Itália, há pouco mais de seis anos.

