Café de "Para Todos os Garotos 3", existe na vida real

Se você é fã da franquia Para Todos os Garotos e amou o terceiro e último filme, Agora e Para Sempre, deve ter reparado que uma locação em especial está fazendo sucesso!

Trata-se do café com ilustrações em preto e branco, que faz com que a protagonista Lara Jean (Lana Condor) pareça estar dentro de uma pintura.

O momento acontece durante sua viagem em Seul, na Coreia do Sul, e o local chama-se Greem Cafe.