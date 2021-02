Meghan e Harry recebem apoio de instituições nas quais eram patronos

Além disso, o National Theatre, do qual Meghan se tornou patrona em 2019, observou que "é muito grato pelo apoio oferecido pela Duquesa de Sussex durante o curso de sua patronagem".

"A Duquesa defendeu nosso trabalho com comunidades e jovens em todo o Reino Unido, e nossa missão de tornar o teatro acessível a todos", diz o comunicado no Twitter. "Como afirmou o Palácio de Buckingham, o processo de nomeação de um novo patrono está em andamento e será anunciado no devido tempo".

A Association of Commonwealth Universities, uma patronagem que Meghan também herdou de Sua Majestade em 2019, voltará a ser da Rainha também. Além disso, as nomeações militares honorárias detidas por Harry—incluindo associações com a Royal Marines, RAF Honington e Royal Navy Small Ships and Diving—serão devolvidas à Rainha.

Harry e Meghan ainda trabalharão com várias organizações que apoiaram no passado. Por exemplo, Meghan, que está grávida, continuará sendo patrona da Mayhew e da Smart Works Charity, e Harry continuará a servir como patrono da Sentebale e da Invictus Games Foundation.