Ludmilla lança clipe de 'Pra Te Machucar', em parceria com Major Lazer

No início do mês a estrela mostrou que está ligada no BBB21 e declarou torcida contra Karol Conká.

"A Karol com k teve a audácia de perguntar a onde estava Deus o amigo do Lucas [Penteado]??? Mano quando ela for pro paredão eu faço questão de fazer um mutirão pra ela sair, quem topa?", escreveu a estrela no Twitter.