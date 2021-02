As vezes que Marta Silva inspirou mulheres e honrou o futebol feminino

Marta Silva está apagando 35 velinhas! Nesta sexta-feira, 19, Marta, a noiva de Toni Deion, completa 35 anos de muita dedicação e talento.

Considerada seis vezes melhor do mundo, a futebolista mantém não apenas sua carreira no auge, mas também a inspiração para outras mulheres, especialmente dentro do campo de futebol.

Nascida em Dois Riachos, no estado de Alagoas, a atleta começou a jogar bola aos seis anos de idade. Desde então, ela não parou mais, mesmo com as dificuldades e o bullying sofrido, simplesmente por amar o esporte.

Marta saiu de casa aos 13 anos e iniciou a carreira profissional no clube Vasco da Gama, em 2000. Sete anos depois, deixou o país rumo ao futebol internacional.

O estímulo conduzido pela brasileira ainda conta com o fato de ela ter tido a sua primeira convocação para uma Copa do Mundo aos 17 anos.