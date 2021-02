Recomendado para você : Kourtney Kardashian mostra seu apoio musical ao namorado Travis Barker

Kourtney Kardashian é a fã número um de Travis Barker? Parece que sim! Nesta sexta-feira, 19, Kourtney foi aos Stories do Instagram para mostrar um pouco de apoio musical a Travis, seu novo namorado.

A estrela de Keeping Up With the Kardashians compartilhou uma captura de tela enquanto ouvia a música de Barker com Trippie Redd, blackbear e Machine Gun Kelly, intitulada PILL BREAKER.

O apoio veio poucos dias depois que a fundadora da Poosh e o baterista do Blink-182 assumiram o relacionamento. Como o E! News havia informado, eles estão juntos desde dezembro.

"Tem sido muito discreto", disse uma fonte, em janeiro. "Eles são um casal muito bom, e toda a família de Kourtney já adora Travis. Eles são vizinhos e grandes amigos há anos, e recentemente ficou romântico".

E aparentemente o músico já estava interessado na musa há um bom tempo!