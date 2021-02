Recomendado para você : Melody volta a falar sobre Anitta empresariá-la: "Seria bom agora"

MC Melody relembrou a polêmica entre seu pai, MC Belinho, e o fato de Anitta querer agenciar sua carreira. Em vídeo no seu canal do YouTube, Melody revelou que precisaria de ajuda agora, aos 14 anos, e não aos 17.

"Todo mundo sabe que começou com um comentário da Anitta. Tudo do nada, ela comentou da noite para o dia", explicou a cantora. "O meu pai respondeu a mensagem. E deu toda aquela repercussão em todos os sites. E assim, gente, a Anitta respondeu o meu pai e falou que, com certeza, seria minha empresária quando eu tivesse 17 anos".

"Todo mundo sabe que as pessoas pegam muito, muito, muito no meu pé. Sobre questão de roupa, sobre questão de maquiagem, sobre todas as coisas que eu faço na minha vida. Não é brincadeira, mentira ou segredo".