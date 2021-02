Recomendado para você : Anitta recebe alta do hospital após quatro dias internada

Anitta teve alta do hospital após passar 4 dias internada devido a uma grave intoxicação alimentar. A notícia da volta para casa foi dada pela própria Anitta no Twitter.

"'Tô preocupada com a minha amiga' is over [terminou]... vamos arrumar outra amiga pra se preocupar porque eu acabo de ter alta do hospital!", escreveu a estrela.

Nessa quinta-feira, 18, a cantora tranquilizou os fãs na rede social. "Olá, galerix. Peguei um pouco no celular hoje. Ainda não tive alta, é minha quarta noite dormindo no hospital mas já me sinto melhor do que quando entrei. Obrigada pelas energias positivas", disse ela. "Falei errado... quarto dia amanhã. Desculpa, é que tô agoniada já. Bom, rezar pra ser o último", corrigiu.