BBB21: Luisa Mell expõe mensagens de Nego Di e pede fim de ataques

Luisa Mell foi mais uma famosa a pedir para os internautas pararem de atacar e ameaçar Nego Di. Em seu Instagram, Luisa mostrou uma mensagem recebida de Nego Di no passado e o defendeu das críticas.

Como os fãs sabem, o gaúcho foi eliminado com mais de 98% dos votos, sendo o mais votado de toda a história do Big Brother Brasil. Ele e sua família receberam diversas ameaças nas redes sociais.

A ativista dos direitos animais se surpreendeu com uma DM do humorista e ficou ao lado dele em meio a todos os ataques. Nas mensagens, o ex-BBB diz se sentir emocionado com o trabalho dela e se oferece para ajudá-la com o Instituto Luisa Mell, sua organização sem fins lucrativos.

"Eu choro muito com os teus stories! Pqp! Posso te ajudar de alguma forma???", pergunta Nego Di, nos prints. "Ooooi! Precisa que eu divulgue alguma coisa para te ajudar? Trabalho em uma rádio aqui do Rio Grande do Sul. Se precisar de algo, eu ajudo".