Meghan Markle e Príncipe Harry renunciam oficialmente todos os cargos reais

Meghan Markle e Príncipe Harry, que esperam segundo filho, tomaram a maior decisão a respeito de seu futuro na família real. Nesta sexta-feira, 19, o Palácio de Buckingham anunciou que Meghan e Harry não retornarão como membros trabalhadores da família real.

"O Duque e a Duquesa de Sussex confirmaram à Sua Majestade a Rainha, que eles não retornarão a trabalhar como membros da Família Real", diz o comunicado. "Após conversas com o Duque, a Rainha escreveu confirmando que ao se afastar do trabalho da Família Real, não é possível continuar com as resonsabilidades e deveres inerentes a uma vida de serviço público".

"As nomeações militares honorárias e as patronagens reais detidas pelo Duque e pela Duquesa serão, portanto, devolvidos à sua Majestade, antes de serem redistribuídos entre os membros trabalhadores da Família Real. Enquanto todos estão tristes por sua decisão, o Duque e a Duquesa continuam sendo membros muito amados da família".