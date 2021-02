Preta Gil pede fim de ataques a Nego Di e sua família: "Me parte o coração"

Nego Di bateu o recorde de rejeição da história do BBB21 e tem sido alvo de ameaças nas redes sociais. Com isso, Preta Gil compartilhou um texto sobre o assunto e pediu o fim do "excesso de ódio" pelos participantes do BBB.

"Tenho conversado muito com as pessoas no ClubHouse e insisto em falar sobre esse excesso de ódio pelos participantes do BBB", iniciou a cantora. "Eu não concordo com as atitudes de muitos ali dentro, mas não vou fazer aqui fora justamente o que criticamos que eles fazem lá dentro!!".

"ÓDIO não leva a lugar nenhum!!! Não gosto, não sigo, não consumo o trabalho da pessoa, mas não desejo o mal para eles e sim o crescimento e amadurecimento. Que eles, ao saírem, revejam suas atitudes e aprendam, só isso!!!".