Belo chora em vídeo após deixar prisão: "Grito em silêncio"

Em post, Belo escreveu mensagem aos "fãs, amigos e familiares".

"Essa mensagem é um agradecimento não só pelas inúmeras mensagens de apoio no dia de ontem, mas pelo voto de confiança que recebi de milhões de brasileiros que conhecem e confiam no meu trabalho e na minha verdade há quase trinta anos. É uma trajetória que, apesar dos pesares, me permite assumir erros quando necessário e me defender quando me culpam por erros que não cometi".

Sobre o show feito em plena pandemia do coronavírus, o cantor disse: "A responsabilidade sobre os protocolos sanitários de eventos em que eu me apresento, assim como todos os artistas, é exclusiva dos contratantes. É o mesmo caso da escolha do local em que as apresentações ocorrem. Garanto a segurança do meu staff e me preocupo com a proteção do público, mas quem responde por ela, nesse caso, era da produtora que me chamou para cantar".

"Esse convite foi oficializado contratualmente, comprovado por notas fiscais, com tudo feito dentro da lei. Isso ficará comprovado na Justiça", completou.