Gerente do Hotel Cecil rebate acusação de ter editado filmagem de Elisa Lam

Se tem uma série documental que está dando o que falar é a produção sobre a misteriosa morte de Elisa Lam: Cena do Crime - Mistério e Morte no Hotel Cecil. Em 2013, Elisa, uma estudante canadense, se hospedou no Hotel Cecil, no centro de Los Angeles, e dias depois seu corpo foi encontrado em um dos reservatórios de água do estabelecimento.

Uma das pessoas ouvidas no documentário é Amy Price, que foi gerente do hotel por 10 anos, incluindo quando Elisa se hospedou no local. Em entrevista ao E! News, ela revelou como acabou nesse emprego e rebateu as acusações de que tenha modificado a gravação de Elisa no elevador. "Em primeiro lugar, eu forneci a filmagem. Quando foi apresentada a mim... é bizarro", disse ela.

Após o vídeo ser divulgado na web, muitos internautas começaram a questionar uma possível edição na gravação. Como mostrado no documentário, o vídeo parecia estar lento, a marcação de tempo borrada e quase um minuto da filmagem supostamente estava faltando.

"Isso é absolutamente falso", disse Price sobre as acusações de adulteração. "Fiquei um pouco surpresa ao ouvir isso. Eu realmente não tinha ouvido isso antes do documentário. Não estou surpresa que as pessoas se sintam assim com base no impulso que muitos dos detetives têm".

Segundo Amy, o Hotel Cecil "cooperou 100 por cento com a polícia... Quero dizer, desde o momento que eles chegaram. Não houve nem mesmo a chance de eu ver os vídeos, eu só os entreguei. Eu providenciei uma sala para eles revisarem as gravações e foi exatamente o que eles fizeram".

"Qual seria a razão para querer editar a filmagem?", disse ela.