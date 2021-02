Recomendado para você : BBB21: Karol Conká dá detalhes sobre noite debaixo do edredom com Bil

Karol Conká decidiu revelar detalhes sobre a noite quente que viveu com Arcrebiano, no BBB21. Em conversa com Pocah nessa quarta-feira, 17, Karol admitiu que teve contato íntimo com Bil.

"Eu dormi com a mão na flauta", disse a cantora. Na cena, os dois surgiram deitados debaixo do edredom após se beijarem em festa.

Na web, alguns internautas já tinham cogitado que algo a mais tinha acontecido entre eles, e que alguns sons suspeitos poderiam ser ouvidos.