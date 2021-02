Harry Styles e Olivia Wilde estão em "conexão intensa" enquanto viajam para Londres

Shutterstock

Diz-se que os membros do elenco e da equipe de Don't Worry Darling estavam cientes da conexão entre Olivia e Harry no set. Durante as filmagens em Palm Springs, Califórnia, o casal optou por morar em uma casa em vez de em um hotel com o resto da equipe. Um informante revelou ao E! News que eles estavam até "flertando" um pouco no set.

Naturalmente, uma pessoa não ficou nem um pouco emocionada ao perder Olivia para o dono do hit "Olivia".