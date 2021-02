Recomendado para você : Kim Kardashian dá conselho a Tristan Thompson para reatar com Khloé

Khloé Kardashian e Tristan Thompson, que já pensam em ter segundo filho, percorreram um longo caminho até reatarem a relação. E para isso, Tristan contou com conselhos da irmã de Khloé, Kim Kardashian.

Em trecho de Keeping Up With the Kardashians, o jogadr da NBA tenta descobrir qual o status de relacionamento com Koko. "Alguns dias são bons. E alguns dias ela fica um pouco frustrada com o que está acontecendo na mídia", revela Tristan à Kim.

Como os fãs sabem, o casal está em uma relação de idas e vindas após muitos dramas ao longo dos anos. Enquanto eles sempre colocaram as diferenças de lado pela criação da filha True Thompson, a dupla decidiu dar mais uma chance para a relação.

Pela visão de Kim, Khloé quer estar com Tristan mas não publicamente. "Eu não acho que para ela seja mais sobre superar o passado que vocês tiveram. Acho que é mais sobre o que as outras pessoas vão pensar. Acho que ela está perfeitamente bem, caso contrário ela não estaria com você todos os dias".