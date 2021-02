Recomendado para você : Cardi B elogia performance de Pocah no BBB21: "Melhor que eu"

A festa de Karol Conká no BBB21 deu o que falar aqui fora! Na noite de quarta-feira, 17, os confinados se divertiram na celebração da líder e uma estrela bem internacional esteve de olho, especialmente em Pocah.

O nome dela? Cardi B! Com tema de espaço sideral, a líder da semana se divertiu com os participantes, fazendo com que sua festa se tornasse especial.

Em certo momento, a música WAP, de Cardi B e Megan Thee Stallion, foi tocada na comemoração. Então, Pocah fez a performance que se tornou viral nas redes sociais, chamando atenção da cantora.