Demi Lovato revela que sofreu três derrames e ataque cardíaco após overdose

Jeff Kravitz/FilmMagic

"Tudo teve que acontecer para eu aprender essas lições. Foi uma jornada sofrida, e eu olho para trás e às vezes eu fico triste quando eu penso na dor que eu tive que suportar para superar isso, mas eu não me arrependo de nada", disse Demi.

Esta é a segunda vez que a cantora realiza um documentário sobre sua luta com a sobriedade. Ela se abriu sobre a busca de tratamento no documentário de 2017, Simply Complicated.

E embora ela tenha tido uma recaída logo após a estreia do filme, a estrela disse que encontra forças em compartilhar sua história com outras pessoas. "Estou me responsabilizando", compartilhou a artista de "Stone Cold". "Aprendi muito com meu passado. Fiquei sóbria por seis anos e aprendi muito com essa jornada. E a principal coisa que aprendi com essa jornada foi seguir em frente e que falar sobre minha história me tornou responsável nesses seis anos".

Ela continuou: "Esse é um grande motivo pelo qual estou fazendo isso, mas acho que fiquei muito orgulhosa do crescimento que passei e algo dentro de mim me deixou animada em compartilhar isso com as pessoas".