Belo é preso por show em escola no Complexo da Maré, no Rio

O cantor Belo foi preso nesta quarta-feira, 17, pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, segundo informações do G1. Belo é investigado por fazer show em escola, no Complexo da Maré, no Rio, no último sábado, 13, apesar das proibições em meio à pandemia do coronavírus.

A polícia também investiga invasão ao colégio, já que o evento foi feito na escola pública Ciep 326 – Professor César Pernetta e não teve permissão das autoridades de Saúde.

No total 4 mandados de prisão foram abertos contra Marcelo Pires Vieira, o Belo, que foi preso em Angra dos Reis; Célio Caetano e Henrique Marques, sócios de produtora Série Gold, presos respectivamente em Macaé e no Rio; e Jorge Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, chefe do tráfico no Parque União.

Na Série Gold foram apreendidos aparelhagem de som, equipamentos, documentos e veículos.