Kourtney Kardashian oficializa namoro com Travis Barker no Instagram

O namoro de Kourtney Kardashian e Travis Barker está mais forte do que nunca. Tanto que Kourtney oficializou a relação com Travis no Instagram nessa terça-feira, 16.

Na foto, a estrela de KUWTK surge de mão dada com o baterista do Blink 182, que exibe suas tatuagens. "Quando amigos se tornam namorados", escreveu a musa.

A marca de Kourt, Poosh, comentou o post escrevendo, "We're Feeling This" (Estamos sentindo isso), em referência à música no Blink 182, enquanto sua BBF, Addison Ray disse: "ISSO".

O E! News confirmou o namoro em janeiro.

"Tem sido muito discreto", disse uma fonte na época. "Eles combinam muito, e toda a família de Kourtney já adora Travis. Eles são vizinhos e grandes amigos há anos, e recentemente a coisa ficou romântica".