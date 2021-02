Nego Di diz que foi manipulado por Karol Conká: "Me senti usado"

Nego Di, que fez insinuação sexual sobre Carla Diaz, no BBB21, deu entrevista à Ana Maria Braga, no Mais Você, nesta quarta-feira, 17. Após sua eliminação, Nego Di disse que se sentiu usado por Karol Conká.

O participante bateu recorde de reijeição no paredão dessa terça-feira, 16, com mais de 98% dos votos. "É um baque, nunca pensei em tamanha rejeição. Nessa noite eu não dormi, não comi, nem mudei de roupa. Fiquei refletindo sobre tudo o que passei e os vídeos que eu vi. Nada me deixou feliz. É muito doloroso escutar as coisas".

"Lá dentro da casa não temos a visão ampla do que está acontecendo. É incrível o poder de manipulação da Karol. Eu caí no grupo errado, me senti usado à beça", disse ele.