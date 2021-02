Rose Leslie dá à luz primeiro filho com Kit Harington

Shutterstock

Para os fãs de Game of Thrones, a história de amor da vida real do casal demorou muito, já que eles também retrataram Jon Snow e seu amante Ygritte na telinha. Em uma entrevista de 2016 para a Vogue Italia, o ator relembrou que se apaixonou pela atriz enquanto os dois estavam filmando para a segunda temporada na Islândia.

"Porque o país é lindo, porque as Luzes do Norte são mágicas e porque foi lá que me apaixonei", lembrou à revista. "Se você já está atraído por alguém, e então eles representam o seu interesse amoroso no programa, torna-se muito fácil se apaixonar".

Talvez um dia eles retornem à Islândia como uma nova família de três pessoas.