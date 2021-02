Mãe do filho de Nego Di fala da rejeição no BBB21: "Não estou com pena"

A participação de Nego Di no BBB21 desagradou muita gente, especialmente a mãe de seu filho. Em seu Instagram, Tamyres Hirtz desabafou sobre as atitudes de Nego Di no BBB e disse não sentir pena da rejeição do público.

"Se eu pudesse falar agora com o pai do meu filho, seria: Amigo do peito é colete, meu velho. O resto é bala! Eu te avisei, né? Do jogo antes de ir e saber se concentrar em ti e na tua fala sem filtro e jogar sem fiasco", iniciou ela.

"Também avisei que aqui na rua teu amigo era teu filho, o resto se tiver dois na pureza é muito. Estou com pena não! Eu avisei e foram anos de aviso! Como você diz, né? Foguete não tem ré. O teu foi bonito e com uma bomba colocada pelos bons conselhos dos teus bruxos".

A psicóloga ainda falou que nem mesmo os fãs de Nego Di estão ao lado dele.

"Palhaço dos negos que nem na tua página te defendem mais, aliás, nem dá, né? Eles que te deram a maioria dos ‘bons' conselhos. Quantos estão fazendo escolta pra tua mãe agora? Cuidando dela real? Os poucos de verdade tu te afastou".