Olivia Wilde elogia atuação de Harry Styles em meio a rumores de romance

No domingo, 14, a orgulhosa diretora também deu a Florence Pugh palavras gentis por seu trabalho como protagonista do filme. "Trabalhar com um atriz tão talentosa e corajosa como @florencepugh é o sonho de qualquer diretor", disse Wilde. "Serei eternamente grato por você, Flo. Foi uma honra ser sua capitã. Mal posso esperar que o mundo veja o trabalho surpreendente que você colocou neste filme. Corrida de Tom Cruise + habilidades de Meryl = THE FLO".

Enquanto isso, o romance nos bastidores de Wilde e Styles ganhou as manchetes no início de janeiro, depois de serem fotografados de mãos dadas no casamento de Jeff Azoff. Em novembro de 2020, foi confirmado que ela e Jason Sudeikis haviam cancelado o noivado no início do ano e se separado depois de quase uma década como um casal. No entanto, nenhum dos dois falou publicamente sobre o relacionamento.