Prima de Britney Spears diz que pai da cantora fez elas cortarem contato

Em sua primeira entrevista em uma década, a prima e ex-assistente de Britney Spears, Alli Sims, afirmou que o pai da cantora, Jamie Spears, forçou ela a cortar contato com a estrela do pop.

Com o lançamento do documentário do The New York Times, Framing Britney Spears, Alli, que trabalhou com a cantora nos anos 2000, disse para a NBC News que Jamie "estava 100% ameaçando a minha vida" quando ele insistiu que ela cortasse contato com a cantora de Piece of Me.

Os advogados de Jamie Spears ainda não responderam sobre a declaração.

Na época, a estrela estava lidando com alguns problemas de saúde mental, incluindo duas internações psiquiátricas involuntárias e uma batalha da custódia de seus dois filhos com Kevin Federline.

Alli explicou: "Eu realmente acho que [Jamie] teria feito algo se eu não me tirasse da situação".

Jamie está cercado de muita controvérsia ultimamente. Como explicado no documentário, Britney está sob tutela, o que significa que todas as grandes decisões de sua vida (incluindo as financeiras) estão nas mão de outra pessoa - que no caso é seu pai. No ano passado, Britney entrou com um processo para que Jamie não fosse o único responsável por sua tutela, colocando uma instituição financeira para fazer isso em seu lugar.

De acordo com a NBC News, o advogado de Britney, Samuel D.Ingham III, disse que ela tem medo de seu pai.