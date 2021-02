Kendall Jenner posta primeira foto com Devin Booker no Instagram

Kendall Jenner e o jogador da NBA Devin Booker oficializaram a relação no Instagram!

A estrela de KUWTK postou sobre o atleta na rede social pela primeira vez ao publicar um clique dos dois abraçados nesse domingo, 14 de fevereiro. Lindos!

O post mostra Devin, de 24 anos, em cima de Kendall, 25, enquanto os dois estão apoiados na pia de uma cozinha. Nem precisa dizer que ela está com um sorrisão, né? Como legenda, ela simplesmente colocou um coração branco.

Mais tarde no mesmo dia, ela compartilhou a foto de uma garrafa de vinho aberta, mostrando como foram os seus planos de Valentine's Day com o amado. Ela também repostou uma foto de sua mãe mostrando o buquê de rosas que Kendall mandou para ela.

Kendall e Devin foram vistos pela primeira vez no Arizona, Estados Unidos, em abril de 2020, e depois também foram vistos no mês seguinte durante o final de semana do Memorial Day. Em agosto, eles curtiram uma noite no restaurante Nobu Malibu com Kylie Jenner.