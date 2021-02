Meghan Markle está grávida de seu segundo filho com Príncipe Harry

A família de Meghan Markle e Príncipe Harry está crescendo!

No Valentine's Day, o Duque e a Duquesa de Sussex anunciaram que eles estão esperando outro bebê.

"Nós podemos confirmar que Archie vai ganhar um irmão mais velho. O Duque e a Duquesa de Sussex estão muito felizes de estarem esperando o segundo filho", disse um representante do casal nesse domingo, 14.

Por enquanto, ainda não se sabe muitos detalhes da gravidez.

A notícia veio meses após Meghan revelar que sofreu um borto espontâneo em julho do ano passado. Ela afirmou que sentiu um "luto sem igual" ao escrever uma carta para o The New York Times.

Ela relembrou sentir uma forte dor no estômago enquanto trocava a fralda de seu filho, Archie. "Eu sabia, enquanto abraçava o meu primeiro filho, que estava perdendo o meu segundo".

Meghan reconheceu que várias mulheres passam por isso em algum momento de suas vidas, mas poucas falam sobre o assunto. Ela refletiu: "A conversa permanece sendo um tabu, que é cercado de vergonha e luto solitário".