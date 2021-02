Vitão tatua o bumbum de Luísa Sonza na perna

Recentemente, Vitão também desabafou nas redes sociais sobre todo o ódio que recebe por causa de sua relação com Luísa.

Para quem não sabe, logo no início da relação do cantor com Sonza, ele foi acusado de ser o pivô da separação dela com Whindersson Nunes (algo que nunca foi confirmado oficialmente). Ainda assim, o casal é muito atacado online por causa disso.

"Vocês têm que começar a enxergar os músicos como trabalhadores, a música como uma profissão e não como um reality show em que as pessoas estão para serem julgadas pela vida pessoal ou qualquer coisa do tipo", disse ele.

"Isso tem dificultado bastante o meu caminho, tem mexido muito com meu psicológico e meu emocional. Eu recebi ameaças, a minha família recebeu ameaças de morte e de rasparem meu cabelo e de tudo que é tipo de ameaça".

"Graças a Deus, tenho família, amigos, pessoas que me rodeiam e que me dão força diariamente. Mas, talvez, se eu não tivesse essas pessoas, poderia estar pensado em me matar, assim como aconteceu com outras pessoas que chegaram a se matar por causa do ódio na internet. Sei que nunca serei unânime, mas acho que ódio gratuito pode acabar com a vida de alguém".