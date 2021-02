Kim Kardashian se une com Kendall e Kylie Jenner para ensaio de lingerie

O Valentine's Day está mais quente do que nunca e isso é por causa das Kardashians!

Kim Kardashian se uniu com Kendall Jenner e Kylie Jenner para divulgar a sua nova coleção de lingerie da SKIMS. Afinal, é para isso que servem as irmãs!

O trio posou com sutiã e calcinha vermelhos, da linha de lingerie que Kim vai lançar nesse domingo, 14 de fevereiro. A estrela de Keeping Up with the Kardashians postou a foto no Instagram nessa sexta-feira, 12, e recebeu elogios de estrelas como Kate Hudson e Jenna Dewan.

Kim deu detalhes da nova coleção no Instagram Story dizendo: "Estou muito animada para essa coleção... Os melhores sutiãs". Ela então pegou um par de calcinhas pretas minúsculas e explicou: "É basicamente uma calcinha para o clitóris. É a única coisa que cobre. É para o Valentine's Day".