Justin Timberlake pede desculpas a Britney Spears e Janet Jackson

Justin Timberlake quer consertar os erros do passado, especialmente com duas cantoras famosas. Nesta sexta-feira, 12, Justin foi ao Instagram e reconheceu os seus equívocos com Britney Spears e Janet Jackson.

Nas últimas semanas, o ex-membro do 'N Sync tem enfrentado críticas dos fãs pelo fato de como ele lidou com o relacionamento com a ex-namorada, Britney; após ter sido destaque no episódio Framing Britney Spears.

Além disso, o Super Bowl, que aconteceu no final de semana, fez com que todos se recordassem da polêmica apresentação de Justin com Jackson.

"Eu vi as mensagens, tags, comentários e preocupações e quero responder", disse ele, no início. "Lamento profundamente o momento da minha vida em que minhas ações contribuíram para o problema, em que falei fora de hora ou não defendi o que era certo. Entendo que não consegui falar nesses momentos e em muitos outros, beneficiando um sistema que tolera misoginia e racismo".