Karol Conká diz que não quer contato com Carla Diaz fora do BBB21

Karol Conká está tentando se redimir com Carla Diaz após acusá-la de dar em cima em Arcrebiano no BBB21. No entanto, Karol revelou na noite de quinta-feira, 11, que não pretende ter contato com Carla fora do reality.

Em conversa com Pocah, Nego Di e Lumena, a rapper alegou que a atriz inseriu questões raciais na briga em que tiveram na casa. "Ela chegou com esse lance de preto e branco pra mim, falando que por ela ser branca tinha que chegar devagar com a Lumena", disse ela.

"Ela tá manipulando o discurso de Fiuk, porque o Fiuk me falou o que ele falou pra ela", respondeu Lumena. Elas, então, falam que o cantor conversou com a confinada sobre o afastamento da psicóloga.