Lucas quer esperar Gil após BBB21: "No coração para o resto da vida"

Lucas Penteado se abriu novamente sobre sua participação no BBB21. Lucas, que desistiu do reality show, concedeu entrevista à Patrícia Kogut, do O Globo, e falou do acolhimento fora da casa e da relação com Gilberto.

"A maior surpresa foi receber todo esse carinho. Eu não tinha noção de como as coisas estavam aqui fora. cheguei ao aeroporto e imaginei que de repente ia ter gente querendo tirar foto por eu ter sido do ‘BBB'. Mas as pessoas começaram a me aplaudir no avião. Olhei para trás achando que podia ser um jogador de futebol no voo, mas não tinha ninguém", disse ele.

"As pessoas diziam frases para ovacionar, coisas que não imaginei ouvir. Elas me veem como alguém incrível, mas sou um cara normal. Eu acredito na mudança do ser humano pelo amor. Talvez por isso tenham se identificado tanto. Viver uma situação assim teve o maior impacto social para mim. normalmente, quando eu entrava em avião, os olhares eram negativos, de dúvida, de julgamento".