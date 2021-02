Ariana Grande lança clipe do remix de 34+35 com Megan Thee Stallion e Doja Cat

Ariana Grande se reuniu com Megan Thee Stallion e Doja Cat para um clipe pra lá de sensual e glamoroso! Três meses depois do clipe original, Ariana apresentou o vídeo do remix de 34+35, com Megan e Doja Cat.

A música faz parte do sexto álbum de estúdio. Já o clipe de quatro minutos exibe o trio em uma festa do pijama. "Você pode pensar que eu sou louca / Do jeito que eu tenho desejado / Se eu colocar de forma bem clara / Apenas me dê bebês", canta a dona do hit.

Ao longo do registro, os fãs viram as artistas relaxarem com champanhe, com as lingeries mais sensuais e solicitando o serviço de quarto do hotel.