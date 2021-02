Jamie Lynn Spears fala sobre não ter seguido passos de Britney como cantora

Recentemente, a família Spears se tornou assunto na mídia após o lançamento do documentário do The New York Times, Framing Britney Spears. A produção fala sobre o movimento #FreeBritney, a forma como a mídia tratou a estrela do pop e a batalha com sua tutela.

Britney nem Jamie Lynn comentaram publicamente sobre o documentário. No entanto, o namorado da cantora, Sam Asghari, criticou o pai da estrela, Jamie Spears, que foi seu tutor por mais de uma década.