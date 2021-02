Os participantes que já desistiram do BBB

Reprodução/TV Globo

Dilsinho - BBB 3

O primeiro brother que desistiu na história do Big Brother Brasil foi Dilsinho, do BBB 3. Ele passou 20 dias dentro do reality e afirmou que estava saindo por causa de saudade da família. Ainda assim, muitos acreditam que o real motivo da saíde dele foi desilusão amorosa com outra participante, Joseane.

Em seu lugar, entrou Harry Grossman.