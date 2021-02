Marina Ruy Barbosa confirma retorno à TV: "Já me preparando"

A ruiva está longe das novelas desde 2018, quando estrelou O Sétimo Guardião, da TV Globo. Com o fim da produção, Marina decidiu tirar período de férias. Em janeiro de 2020 ela viajou para os Estados Unidos com o objetivo de estudar, mas devido à pandemia do coronavírus decidiu retornar ao Brasil em abril.

No momento a atriz se dedica a outros empreendimentos como sua marca de roupas, Ginger, e trabalhos de publicidade.