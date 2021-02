Felipe Prior confirma interferência no BBB: "No meu caso eles avisaram"

"No meu caso eles me avisaram um negócio, de uma brincadeira de zoofilia. Eu nem sabia que existia o crime de zoofilia, eu entrei lá perdidão. Me chamaram no confessionário e falaram, 'Você acabou de cometer um crime e lá fora você vai responder por ele'".

O ex-BBB admite que o "toque" da produção o fez mudar dentro do jogo. "Pra mim foi bom. Aquilo me assustou e fez eu filtrar mais ao ponto de pensar, 'Estou aqui para ganhar só o prêmio, não estou para brincar, fazer piada'. Foi aí que começou o joga y joga", revelou.