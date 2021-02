Recomendado para você : Sonia Abrão acusa BBB21 de manipular vitória de Karol na prova do líder

Após a prova do líder, no BBB21, nessa quinta-feira, 11, o público se revoltou na web com a vitória de Karol Conká. Além dos internautas, muitos famosos se pronunciaram em suas redes sociais, incluindo Sonia Abrão, que acusa Boninho de armação.

A conta no Instagram "Alfinetei" fez post sugestivo, dizendo: "Karol: 'Eu tenho muita intuição'", e em seguida apontando Boninho como a "sorte" da cantora.

Em seguida, Sonia decidiu demonstrar sua opinião. "Amei essa postagem, tá na cara, né?"