Atriz de Game of Thrones diz que Marilyn Manson a perseguiu com um machado

Marilyn Manson enfrenta mais acusações de abuso, incluindo a de sua ex-noiva Rachel Evan Wood, e da cantora Phoebe Bridgers. Nessa quarta-feira, 10, a atriz de Game of Thrones, Esmé Bianco, revelou ao The Cut, que Marilyn a agrediu durante a relação dos dois em 2011, o descrevendo como um "monstro que quase me destruiu e quase destruiu tantas mulheres".

Segundo Esmé, ela foi apresentada ao cantor por sua ex-esposa, Dita Von Teese, em 2005, e em 2009 ele supostamente a abusou pela primeira vez.

O abuso teria acontecido no set do clipe da música de Manson, "I Want to Kill You Like They Do in the Movies", onde ele forçou-a a vestir uma lingerie e a amarrou em um suporte de oração, onde ele supostamente a chicoteou repetidamente.

Além disso, ela afirma que ele permitia que ela comesse e dormisse com pouca frequência, muitas vezes oferecendo cocaína ao invés de comida.