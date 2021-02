As surpresas e os ignorados do SAG Awards 2021

A lista dos indicados ao SAG Awards 2021 foi divulgada e com isso começam as apostas de qual artista vai levar cada prêmio. Porém, nem todo mundo ficou feliz com as indicações!

Na web, vários internautas se revoltaram com a falta de indicações para artistas como Resse Witherspoon e Uzo Aduba, assim como o novo filme de Zendaya, Malcolm and Marie.