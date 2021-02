Meghan Markle vence processo de privacidade contra tabloide

Meghan Markle venceu batalha na Justiça contra trabloide britânico. O processo teve início após o veículo publicar trechos da carta de Meghan enviado a seu pai, Thomas Markle.

Nesta quinta-feira, 11, um juiz da Suprema Corte do Reino Unido concedeu à Duquesa de Sussex um "julgamento sumário" em sua reclamação por uso indevido de informações privadas contra a empresa, Associated Newspapers, sobre a publicação da carta de 2018, em seu jornal The Mail on Sunday. Ele escreveu que ela "tinha uma expectativa razoável de que o conteúdo da carta permaneceria privado. Os artigos do The Mail interferiram com essa expectativa razoável."

"Depois de dois longos anos de litígio, sou grata aos tribunais por responsabilizarem Associated Newspapers e The Mail on Sunday por suas práticas ilegais e desumanizantes", disse a duquesa em um comunicado. "Essas táticas (e aquelas de suas publicações irmãs MailOnline e The Daily Mail) não são novas; na verdade, elas vêm acontecendo há muito tempo sem consequências. Para esses veículos, é um jogo. Para mim e tantos outros , é a vida real, os relacionamentos reais e uma tristeza muito real. O dano que eles causaram e continuam a causar é profundo".

A duquesa processou a Associated Newspapers, em 2019, depois que o jornal Mail on Sunday e o site MailOnline publicaram trechos de uma carta manuscrita de cinco páginas que ela havia enviado ao pai um ano antes, logo após o casamento real com o Príncipe Harry, no qual Thomas fez não compareceu devido a uma doença.