Karol Conká ameaça Viih Tube no BBB21: "Já posso dar uma voadora"

Karol Conká tem um novo alvo dentro do BBB21? Durante a festa do líder, que rolou na noite de quarta-feira, 10, Karol criticou Viih Tube e disse até que pode dar uma "voadora" na sister dentro da casa.

Em conversa com Fiuk e Lumena, a cantora, que já perdeu muito com todas as polêmicos no reality, ameaçou a youtuber.

"A partir do momento que eu pedi perdão e fui perdoada, isso não me pertence mais. Aí vem uma nova festa e a outra menininha fica, ‘Amanhã tem festa, não quero ninguém brigando'", disse ela.

"Eu olhei para ela e quase falei assim ó, ‘Você já é de maior, então já posso te dar uma voadora. Você já é de maior? Então para de falar igual a Hello Kitty. Ah, a Hello Kitty não fala. Para de falar igual a Peppa'", acrescentou a rapper.