'Para Todos os Garotos que Já Amei' ganha kits de skincare e acessórios

Para celebrar o terceiro e último filme da franquia Para Todos os Garotos que Já Amei, a Sephora se uniu com duas marcas: uma coreana queridinha de skincare e outra que bomba com seus scrunchies.

Junto com a Laneige, a loja de cosméticos preparou dois kits de cuidados com a pele. O primeiro, "Meet Cute", é composto por duas máscaras de lábios nos sabores Berry, no tamanho original, e Sweet Candy, em versão deluxe. Com vitamina C e ácido hialurônico os produtos são ótimos para hidratar os lábios antes de dormir e agem durante seu sono. O preço? US$ 25, cerca de R$ 134.