Anitta sobre Arcrebiano do BBB21: "Me mandava mensagens há anos"

Anitta se surpreendeu com Arcrebiano, o eliminado da semana do BBB21. Na noite de quarta-feira, 10, Anitta revelou no Clubhouse que Bil já havia tentado falar com ela há anos através de outras redes sociais.

Em conversa com Paulo Vieira, a cantora disse que o ex-participante costumava mandar mensagens, mas ela nunca reparou.

"Fui ver a DM e ele já me manda há anos", explicou ela, acrescentando que só convidou 'crushes' para seu novo reality.

Como os fãs sabem, a dona do hit Loca já havia comentado sobre a beleza de Bil enquanto ele estava no confinamento.