Recomendado para você : Estrela do TikTok, Dazharia Shaffer, morre aos 18 anos

A estrela do TikTok, Dazharia, mais conhecida na web como Bxbygirlldee, morreu nessa segunda-feira, 8, aos 18 anos. Os pais de Dazharia confirmaram a notícia através de comunicado na página do GoFundMe.

"No dia 8 de fevereiro, minha filha Dazharia nos deixou e foi chamada para voar com os anjos", escreveu Joseph Santiago, pai da jovem. "Ela era minha melhor amiga e eu não estava preparado de nenhuma forma para enterrar minha filha. Ela era tão feliz, e ficaria tão animada em me ver quando eu voltasse para casa após estar na estrada".

"Eu só queria que ela tivesse falado comigo sobre seu estresse e pensamentos suicidas. Poderíamos trabalhar isso", acrescentou ele. "Eu só quero te abraçar de novo, minha bala de goma. Agora eu volto para casa e você não vai mais estar lá esperando por mim. Eu tenho que deixar você voar com os anjos. Papai te ama. [Sic]"