Manu Gavassi retorna às redes sociais após mais de um mês sem celular

Manu Gavassi está de volta às redes sociais! Pouco mais de um mês após perder o celular no mar, Manu retornou para a sua "rotina" e fez uma reflexão sobre o tempo que ficou longe da Internet.

"Voltei da minha temporada hippie! Meu celular caiu no mar no dia do meu aniversário e entendi como um presente dos céus. Fiquei um mês (maravilhoso diga-se de passagem) e alguns dias sem celular", disse ela, acrescentando que se comunicou "com o mundo" por e-mail.

"Descobri que precisamos desesperadamente de um respiro. [...] Sinto que precisamos encontrar um equilíbrio dessa vida cheia de ‘interferências' de informações o tempo inteiro".