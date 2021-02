Marca lança tênis para ser calçado sem ajuda das mãos

Pensando na inclusividade, a Nike lançou seu primeiro tênis hands-free, isto é, que não necessita do auxílio das mãos para ser calçado. Chamado de Nike Go FlyEase, o item é sem cadarços e ideal para atletas com deficiências físicas ou aqueles que gostam de mais praticidade.

"No Nike Go FlyEase, isso se traduz em servir a mais ampla gama de estilos de vida ativos possíveis, seja a campeã esgrima Bebe Vio, um estudante correndo para a aula ou uma mãe com as mãos ocupadas", disse a Nike em um comunicado.