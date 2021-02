Kevin Federline elogia tutora temporária de Britney Spears

Kevin Federline, ex-marido de Britney Spears, se pronunciou sobre a batalha da cantora sobre sua tutela. Através de seu advogado, Kevin afirmou que a tutora temporária de Britney tem feito um "trabalho admirável".

O FX divulgou o último episódio do documentário "Framing Britney Spears", do The New York Times Presents, na sexta-feira, 5, exibindo a briga da cantora com seu pai, Jamie Spears, sobre o controle de sua carreira, finanças e cuidados médicos, durante os últimos 13 anos.

Em setembro de 2019, Jamie pediu à tutora de Britney, Jodi Montgomery, que o substituísse como tutor temporário devido a "motivos pessoais de saúde".

Após a decisão, a cantora de "Toxic" se opôs "fortemente" ao retorno de Jamie e mais tarde alegou que tinha medo dele, de acordo com seus advogados. Em agosto de 2020, sua equipe jurídica defendeu que Jodi permanecesse como sua tutora e que a Bessemer Trust Company fosse nomeada conservadora de sua propriedade.

No entanto, em novembro de 2020, um juiz decidiu manter Jamie como co-tutor de seu patrimônio, junto com a adição da Bessemer Trust Company.

No dia 9 de fevereiro, o advogado da família de Kevin, Mark Vincent Kaplan, falou exclusivamente ao E! News sobre o envolvimento do cliente no caso, sendo o pai dos dois filhos da cantora, Sean, de 15 anos, e Jayden, de 14 anos.