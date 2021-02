Shantal e Mateus Verdelho anunciam segunda gravidez

"O Felippo, de fato, não parece com nenhum dos dois, eu pelo menos não acho. Agora olhando a foto do Mateus pequeno, ele é idêntico ao Mateus. E o olho azul, gente, é só estudar um pouquinho de genética antes de você fazer um comentário desse, porque meus bisavós por parte de mãe tinham olho azul piscina, transparente. Meu avô por parte de pai tinha olho claro. Então eu tenho olho claro das duas partes e era altamente provável que meu filho viesse com olho azul mesmo Mateus e eu não tendo olho azul", explicou.