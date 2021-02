Kim Kardashian rebate críticos que duvidaram da pintura de North West

No entanto, nem todos duvidaram de North. Mais tarde, a estrela compartilhou tweets e mensagens torcendo pela pequena por seu trabalho artístico.

"Apoiando todas as mães orgulhosas por aí que adoram mostrar as obras-primas de seus bebês", escreveu a estrela, em uma postagem separada, adicionando desenhos da infância de Kanye West que provavam ser algo familiar. "Relembrem algumas das obras de arte de seu pai que ele fez quando era criança".

Esta não é a primeira vez que North mostra seus muitos talentos. Em junho de 2020, a pequena apareceu no single de seu pai, Wash Us In The Blood, com Travis Scott, que é a primeira faixa do álbum God Country.